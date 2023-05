Tielemans neemt met audioboodschap afscheid van Leicester City en kondigt nieuwe stap in carrière aan

Het nieuws is al eventjes bekend, maar Youri Tielemans heeft nu ook zelf bevestigd dat hij zijn laatste wedstrijd voor Leicester City heeft gespeeld. De Rode Duivel heeft nog geen nieuwe club gevonden.

Via een boodschap op Instagram neemt Youri Tielemans afscheid van Leicester City. De Rode Duivel is einde contract en kan zijn krabbel bij een nieuwe club zetten. Witte rook is er nog niet, maar volgens de Italiaanse media gaan de onderhandelingen met AS Roma de goede kant uit.

"Ik neem met heel veel dankbaarheid afscheid van deze fantastische club", aldus Tielemans. "We hebben veel mooie momenten gedeeld en ik ben Leicester City en de fans voor altijd dankbaar voor de steun die ik vanaf dag één heb gekregen. Dit is geen gedag, maar een hartelijk afscheid.