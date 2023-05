Wat moet Ajax doen met aanvoerder? 'Dit is het riante loon dat Tadic opstrijkt in Amsterdam'

AFC Ajax twijfelt aan de toekomst van Dusan Tadic in de Johan Cruijff ArenA. De aanvoerder is dan wel nog steeds dé sterkhouder bij de Ajacieden, maar volgens sommige bestuurders is het tijd om met een propere lei te herbeginnen.

En het moet gezegd: een transfer van Dusan Tadic zou op financieel vlak een serieuze slok op de borrel schelen. De Nederlandse media weten dat de 34-jarige Serviër met een jaarloon van 3,5 miljoen euro - daar zijn premies en bonussen niét bij - dé absolute grootverdiener is in Amsterdam. Het contract van Tadic loopt na volgend seizoen af. Met andere woorden: Ajax moet nu een beslissing nemen als de club nog iets wil verdienen aan de aanvaller. Voor de volledigheid: de marktwaarde van Tadic wordt momenteel geschat op zeven miljoen euro.