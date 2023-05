'Witsel staat lijnrecht tegenover Diego Simeone en wil meteen vertrekken bij Atlético Madrid'

Axel Witsel wil vertrekken bij Atlético Madrid. De voormalige Rode Duivel is het niet eens met de tactische keuzes van Diego Simeone. Zijn zaakwaarnemers weten wat hen te doen staat.

Atlético Madrid pikte Axel Witsel vorige zomer transfervrij op bij Borussia Dortmund. De 130-voudig Rode Duivel is een vaste waarde bij Los Colchoneros, maar is het niet eens met de keuzes van Diego Simeone. De Argentijnse coach posteert Witsel steevast centraal in de defensie, terwijl de Luikenaar opnieuw op het middenveld wil spelen.

De Spaanse media weten dat Witsel zijn zaakwaarnemers de opdracht heeft gegeven om op zoek te gaan naar een club die aan die voorwaarde wil voldoen. Atlético Madrid staat overigens niet afkerig tegenover een transfer. Met een contract tot medio 2024 is het voor de Spaanse topclub een ideaal moment om iets te verdienen aan onze landgenoot.