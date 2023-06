Harde kern van RWDM is duidelijk: "Volgend seizoen geen voetbal in Molenbeek"

Voorzitter Thierry Dailly werd bij RWDM aan de kant geschoven. De fans pikken dat echter niet.

Het gedwongen vertrek van voorzitter Thierry Dailly is heel hard binnengekomen bij de supporters van de promovendus. En die pikken dat niet zomaar. Het statement dat ze rechtstreeks naar John Textor liegt er alvast niet om.

“Het is simpel, volgend seizoen geen voetbal in Molenbeek”, klinkt het bij MCF. “We stoppen alle wedstrijden totdat Thierry Dailly terugkeert als voorzitter. Geen enkele wedstrijd zal langer dan 15 minuten duren. Er zijn regels in Molenbeek en we gaan John Textor duidelijk maken dat hij bij RWDM niet doet wat hij wil.”

Duidelijke taal dus. MCF vraagt enkel dat Thierry Dailly terugkeert als voorzitter. “Een voorzitter met bevoegdheden. We willen maar één voorzitter die beslissingen neemt en dat moet Thierry Dailly zijn. John Textor moet in zijn rol als investeerder blijven.”

Want de fans appreciëren de Amerikaan voor één iets bijzonder helemaal niet. “Hij zei dat de harde kern van Lyon uit zijn hand at en dat het in Molenbeek hetzelfde zou zijn. Maar dat gaat hier nooit gebeuren. Als John Textor een nieuwe voorzitter wil neerzetten, zal er van onze kant krachtig worden opgetreden.”