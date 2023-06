Officieel! Wereldster speelt zaterdag laatste match voor Paris Saint-Germain

De kogel is door de kerk. Lionel Messi zal volgend seizoen niet langer voor Paris Saint-Germain spelen.

Het nieuws hangt al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Lionel Messi zal volgend seizoen niet meer in het shirt van Paris Saint-Germain spelen.

Het was coach Christophe Galtier die het nieuws bekendmaakte op zijn persconferentie naar aanleiding van de competitiewedstrijd tegen Clermont Ferrand.

"Het was een privilege om de beste speler in de geschiedenis van het voetbal te mogen trainen. De wedstrijd tegen Clermont wordt de laatste van Leo in het Parc des Princes", klonk het bij Galtier.

Lionel Messi kwam van FC Barcelona over naar de Franse topclub, maar kon nooit helemaal zijn draai vinden in Parijs. Het is nu uitkijken waar de Argentijn volgend seizoen aan de slag gaat. Een terugkeer naar FC Barcelona, of toch maar de dollars van het Midden-Oosten verkiezen.