Voor miljoenen weg bij Real Madrid of niet?: Karim Benzema spreekt zich uit

Karim Benzema kan voor heel wat miljoenen naar Saudi-Arabië. Al spuit hij zelf nog veel mist.

De laatste dagen zijn er steeds meer geruchten over Karim Benzema die naar het Midden-Oosten zou vertrekken. Zo zou hij voor 2 jaar (en een salaris van 100 miljoen euro per jaar) naar Al-Ittihad gaan. Dat is de kersverse kampioen van Saudi-Arabië en Helder Costa leek de transfer ondertussen al verklapt te hebben.

Benzema sprak op een awardshow van Marca over een mogelijke transfer, al spoot hij vooral mist: "Voorlopig ben ik nog hier, want er is nog een wedstrijd dit weekend. Wie er op dit moment spreekt, is het internet en het internet is niet de realiteit."

In 2009 tekende Benzema bij Real. Hij pakte talloze prijzen en won zowat alles in het clubvoetbal. Hij werd 4 keer Spaans kampioen en won 5 keer de Champions League. Ook won hij in 2022 de Gouden Bal, de bekroning van een geweldig jaar.