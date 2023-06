John Textor houdt zich niet in tegen harde kern die matchen van RWDM wil stilleggen

De harde kern van RWDM is niet te spreken over het ontslag van Thierry Dailly. Eigenaar John Textor is niet onder de indruk van de reactie van de harde kern.

De harde kern van RWDM is duidelijk. Als Thierry Dailly bij de Brusselse club niet terugkeert als voorzitter, dan wil het volgend seizoen ervoor zorgen dat elke wedstrijd in de Jupiler Pro League na 15 minuten wordt stilgelegd. Eigenaar John Textor trekt hem er niet echt veel van aan. “Ik hou van de fans van al mijn clubs — ook die van Lyon, Botafogo en Crystal Palace — maar je kunt niet met iedereen dikke vrienden zijn”, is hij duidelijk in Het Nieuwsblad. Het ontslag van Dailly is genomen in het belang van de club, zo klinkt het. “In de VS kun je geen president worden met meer dan 55 procent van de stemmen. De supporters moeten vooral beseffen dat ik zo goed mogelijk tracht te doen voor RWDM en moeten de situatie met Thierry Dailly goed begrijpen.” Gemakkelijk wordt het zeker niet, want Dailly bezit nog 20 procent van de aandelen van de club en legde eerder al 600.000 euro voor een kapitaalsverhoging van de club. “Ach kijk: Thierry Dailly blijft tot de RWDM-community behoren en mag matchen bijwonen. We gaan de sloten van het stadion niet veranderen, maar zijn bureau dat gaan we Dailly wel afnemen. Daar komt een deur op met een nieuwe naam.”