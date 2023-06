OFFICIEEL: Eden Hazard verlaat Real Madrid, gaat hij ook op pensioen?

Eden Hazard en Real Madrid hebben een akkoord over de ontbinding van het contract gevonden. Ondertussen wordt er ook al over zijn pensioen gespeculeerd.

Nochtans heeft Eden Hazard nog een jaar contract. Eerder gaf hij al meermaals aan dat hij niet wou vertrekken. Hij zit graag in Madrid en wou zijn contract uitdoen.

The Athletic meldde dat de club en Hazard een akkoord gevonden zouden hebben. In onderling overleg zou het contract ontbonden worden. Het laatste contractjaar valt dan weg. Enige tijd later bevestigde Real Madrid dat nieuws op zijn website. Na 30 juni 2023 is hij een vrije speler.

Zo kunnen andere clubs Hazard gratis oppikken, maar het gerucht doet al de ronde dat hij zijn pensioen zal aankondigen. Al is die knoop nog niet definitief doorgehakt.

In 2019 maakte Hazard een toptransfer. Voor 115 miljoen euro ging hij van Chelsea naar Real Madrid. Er werd veel van Hazard in Spanje verwacht, maar hij sukkelde met heel wat blessures en kwam zo nauwelijks aan spelen toe. De laatste 2 seizoenen bleef hij ook vaak gewoon op de bank zitten. Ook haalde hij zijn niveau van bij Chelsea niet meer. En bij de Rode Duivels kon hij ook niet meer het verschil maken zoals op het WK in 2018.