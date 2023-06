Johan Boskamp over de miserie bij RWDM: "Dat is er aan de hand"

Na de titel van RWDM kwam de ontnuchtering. Voorzitter Thierry Dailly werd door eigenaar John Textor aan de kant geschoven.

Straffe taal in een persbericht van tien bladzijden lang. De Amerikaanse eigenaar van RWDM liet geen spaander heel van voorzitter Thierry Dailly. Johan Boskamp geloofde zijn ogen niet toen hij dat allemaal zag.

“Een vreemde situatie”, reageert Boskamp in Het Belang van Limburg. “Na de kampioenenmatch van enkele weken geleden vlogen die twee elkaar nog om de nek. Maar van die zware beschuldigingen aan het adres van Dailly geloof ik helemaal niets.”

Boskamp meent te weten wat er aan de hand is. “Het is gewoon een machtsstrijd. Voetbal is een hartstikke mooi spelletje, maar er lopen toch een stelletje mafketels in rond. Kijk maar naar Mourinho deze week. Die had zijn supporters zo hard opgehitst dat ze bijna een scheidsrechter hadden gelyncht op de luchthaven.”

Zaken die Boskamp allemaal niet begrijpt. “Of die arme jongen in Duitsland die is overleden nadat hij werd aangevallen door een tegenstander. Mijn hart breekt als ik zoiets lees. Uiteindelijk blijft het máár een spelletje.”