Domenico Tedesco komt met zeer verrassende selectie: naast Genk mogen ook Standard, Burnley en ... Cercle juichen

De Rode Duivels nemen het na een lang en slopend seizoen in juni nog op tegen Oostenrijk en Estland in het kader van de kwalificaties voor het EK 2024.

Bondscoach Domenico Tedesco heeft voor de tweede keer een selectie bekendgemaakt voor de Rode Duivels. Dat deed hij in de bondsgebouwen in Tubeke.

Jacky Mathijssen heeft verdediger Zeno Debast, middenvelder Roméo Lavia en aanvallers Johan Bakayoko en Charles De Ketelaere opgeroepen voor het EK met de U21 in Georgië. Zij zijn er dus niet bij voor de Rode Duivels.

En dus konden we wel wat nieuwe namen verwachten in de selectie van Domenico Tedesco voor de matchen tegen Oostenrijk en Estland. De geruchten over Toby Alderweireld en Mike Trésor waren het luidst.

Alderweireld was er uiteindelijk (nog) niet bij, maar toch koos de bondscoach voor heel wat opvallende namen. Mike Trésor krijgt zijn eerste selectie bijvoorbeeld.

Maar hij is niet de grootste verrassing, want er zijn nog meer spelers uit de Jupiler Pro League erbij. Zo mag Olivier Deman zich opmaken voor een selectie.

En ook Ameen Al-Dakhil en Arnaud Bodart zijn er voor het eerst bij. Dat zijn toch wel vier verrassende namen in de selectie.