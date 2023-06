'KAA Gent heeft oplossing gevonden voor probleem waar het na jarenlange samenwerking mee werd geconfronteerd'

Een belangrijke ontwikkeling voor KAA Gent in zijn missie om ook de volgende jaren competitief te blijven en te strijden voor een plek bovenaan. Het heeft een hoofdsponsor beet voor volgend seizoen.

Het Laatste Nieuws meldt dat Baloise de nieuwe hoofdsponsor is van de Buffalo's. Al jarenlang prijkt vdk bank in het midden van de shirts van de Gentse spelers. Liefst 35 jaar was de bank de hoofdsponsor, maar het besloot onlangs zijn sponsoring terug te schroeven.

Hoewel vdk bank nog altijd wel aan de club verbonden blijft, moest er dus op zoek gegaan worden naar een nieuwe hoofdsponsor. Baloise gaat dit dus op zich nemen: de naam en het logo van de verzekeraar zouden op de voorkant van de nieuwe shirts te zien zijn.

Weldra officieel

De officiële voorstelling zou voor volgende week zijn. Het is alvast een opsteker op vlak van de financiële ondersteuning van KAA Gent, al heerst er ook nog altijd de hoop dat nieuwe investeerders zullen instappen.