Nederlands analist wordt helemaal afgemaakt met voorspelling over van Bommel en Antwerp

Valentijn Driessen is een gekend figuur in Nederland. Vaak schuift hij aan tafel in programma's als Vandaag Inside, de Nederlandse versie van Extra Time zo u wil.

Bij het begin van dit seizoen ging het in dat programma over Antwerp, dat toen net Mark van Bommel als nieuwe coach had aangesteld. In zijn zog volgde nog een hele resem Nederlanders binnen de staf van de T1. En daar liep de sportjournalist, analist en commentator niet echt hoog mee op. Garantie op fiasco "Het zijn te veel Nederlanders in de staf. Als er vijf Belgen zouden opduiken bij AZ Alkmaar zou je ook afvragen waarover het gaat", aldus Driessen toen. "Neen, dat wordt niets met Mark van Bommel bij Antwerp. Of je moet heel veel geld hebben, anders is dit een garantie om een fiasco te worden." Throwback: Valentijn verwacht weinig van Van Bommel bij Antwerp FC: ‘Dat wordt niks’ 😠#vandaaginside pic.twitter.com/2a20TxORm5 — Vandaag Inside (@vandaaginside) June 5, 2023 Uitgerekend Vandaag Inside zelf rakelde het fragment van vorig jaar nog een keertje op. Om de analist meteen flink te jennen. De reacties liegen er dan ook niet om. Zij jennen mee en vinden de toenmalige, volledige verkeerde voorspelling best wel grappig. Orakelen, altijd gevaarlijk.