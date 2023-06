'Saoedi-Arabië doet er alles aan om de winnaars van de laatste 14 (!) Gouden Ballen naar Midden-Oosten te halen'

Saoedi-Arabië lijkt de komende seizoenen dé hotspot te worden voor stervoetballers (in de nadagen van hun carrière). In navolging van Cristiano Ronaldo gaat ook Karim Benzema woestijndollars verzamelen. Maar het kan nog gekker...

Het regent dezer dagen namen van topvoetballers die een aanbod uit Saoedi-Arabië op zak hebben, maar vaak is het nattevingerwerk. De Spaanse media zijn er echter wél zeker van dat Luka Modric een Saoedische monsteraanbieding op zak heeft. Ook de Kroaat is transfervrij. Al hoopt Real Madrid dat hij zijn krabbel wil zetten onder een nieuwe overeenkomst.

Ook Lionel Messi wordt nog steeds in verband gebracht met een verhuis naar het Midden-Oosten. De Vlo kan er - net als zijn concullega's - bakken geld verdienen, maar lijkt eerder richting Inter Miami FC te neigen. Al wil de Saoedische regering naar verluidt nog dieper in de zakken tasten om de Argentijn binnen te halen.

Gouden Ballen in overvloed

In het geval van een transfer voor het kwartet betekent het dat de winnaars van de veertien meest recente edities van de Gouden Bal in de oliestaat gaan voetballen. Het zou het Arabische voetbal - en natuurlijk de poging om het WK in 2030 te organiseren - alvast geen windeieren leggen. En de bankrekening van de betrokken spelers ook niet.