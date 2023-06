Bom onder nationale ploeg? 'Rode Duivels komen met eigen agenda naar EK-kwalificatiewedstrijden'

De Rode Duivels spelen deze maand nog tegen Oostenrijk en Estland. De individuele prestaties lijken belangrijker dan het resultaat van het team.

De competities zitten er allemaal op voor de Rode Duivels. Voor velen is het bang afwachten wat volgend seizoen zal brengen. Denk maar aan de Belgen bij Leicester City die na de degradatie van de club allemaal hopen op een transfer. Maar er zijn nog heel wat anderen die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging.

Daarom is de interlandbreak voor velen van cruciaal belang om zich nog één keer stevig in de kijker te spelen. Een goede individuele prestatie tegen Oostenrijk en Estland is dan ook veel belangrijker dan het resultaat van de Rode Duivels zelf. Het was opvallend hoezeer bondscoach Domenico Tedesco over de toekomst van zijn spelers bezig was op zijn persconferentie.

“De wedstrijden tegen Oostenrijk en Estland zijn cruciaal. Niet zozeer voor de nationale ploeg - ze zullen de kwalificaties wel overleven -, maar wel voor de individuele spelers”, hoort Het Laatste Nieuws in de entourage van enkele internationals. “Als ze geïnteresseerde clubs een extra duwtje willen geven, dan is het nu het moment om te tonen dat ze een meerwaarde kunnen betekenen op het hoogste niveau. Want ook al is de tegenstand beperkt, het blijven interlands, en die zijn toonaangevend.”