'Rennes wil absoluut clubrecord verbreken met transfer van Jérémy Doku'

Rennes werd dit seizoen vierde in de Franse competitie. Het denkt dat het ideale moment gekomen is om te cashen op Jérémy Doku.

De vierde plaats van Rennes in Ligue 1 leverde hen een plaatsje in de Europa League van volgend seizoen op. Jérémy Doku was dit seizoen goed voor 7 goals en 4 assists, ook al kampte hij geregeld met blessures.

In 2019 trok Doku weg bij Anderlecht. Rennes betaalde indertijd 26 miljoen euro voor de Rode Duivel. De club ziet nu een ideaal moment om onze landgenoot met de nodige winst te verkopen, wellicht richting Premier League.

De Franse sportkrant L’Equipe is ervan overtuigd dat Doku daarvoor het potentieel heeft. “Na drie seizoenen in Bretagne zou Doku kunnen vertrekken. Er kan van alles gebeuren, klinkt het in zijn entourage. Zijn explosief en sterk één-op-één-profiel is erg interessant voor de Engelse competitie, merkt een Premier League-scout op.”

Volgens L’Equipe denkt Rennes aan een transfersom van 50 miljoen euro. Dat zou meteen een clubrecord zijn voor het Franse team.