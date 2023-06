Deal zo goed als rond: 'Transfersom voor Cyriel Dessers lekt uit'

Cyriel Dessers verliet vorige zomer KRC Genk voor US Cromonese. Na één seizoen staat hij opnieuw op vertrekken omdat de club degradeert.

6,5 miljoen euro betaalde de Italiaanse club om Cyriel Dessers naar de Serie A te halen. Met 7 goals in 29 wedstrijden in het totaal kon de Belgische Nigeriaan echter niet overtuigen. Bovendien degradeert US Cremonese ook nog eens.

Een avontuur in de Serie B ziet Dessers niet zitten. Hij wordt dan ook al een tijdje aan een transfer gelinkt. De deal met het Schotse Rangers zou volgens Daily Record zo goed als rond zijn. Eerstdaags zou de transfer bekendgemaakt worden.

Met de deal, zo schrijft de Britse krant, zou een transfersom van 5,8 miljoen euro gemoeid zijn. Daarmee recupereert Cremonese een heel groot deel van het bedrag dat vorige zomer aan KRC Genk betaald werd.

Het contract van Dessers in Italië liep nog tot midden 2027. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 6 miljoen euro.