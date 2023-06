De Witte heeft spijt en wil nog een gesprek met vertrekkende middenvelder: "Nog steeds de beste in België"

KAA Gent heeft beslist om de loonlast te verlagen en daardoor konden ze geen contract meer aanbieden aan kapitein Vadis Odjidja. Die verlaat dus de Ghelamco Arena, maar Ivan De Witte wil toch nog even met hem spreken.

“Ik heb wel al met hem gepraat, maar we moeten nog een goed gesprek hebben", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Dat is wel het minste. Ik vind hem nog steeds de beste speler van België. Intrinsiek dan. Alleen was hij vaak geblesseerd.”

Dat was wat de rode draad tijdens zijn verblijf in Gent: veel blessures. Vadis wil wel nog doorgaan en gaat op zoek naar een nieuwe club. Het hoofdstuk Gent is afgesloten. “Omdat de spreidstand tussen wat wij willen bieden en wat hij vraagt groot is."

"Maar in de verbinding tussen middenveld en aanval is hij nog altijd geweldig. Dat gaan we moeten oplossen. Alleen kunnen we niet langer de contracten geven die we vroeger ­boden.”