2 op 2 dagen: Union gaat hard en heeft een nieuwe ruwe diamant gevonden in ... de Duitse vierde klasse

Union Saint-Gilloise heeft tot nu toe met beperkte middelen grote successen geboekt op de transfermarkt. Deniz Undav kwam uit de lagere Duitse divisies.

In 2020 kwam Deniz Undav gratis over uit de Duitse derde klasse. De geschiedenis deed de rest: de Duitser scoorde 45 doelpunten in 70 wedstrijden en werd voor 7 miljoen euro getransfereerd naar Brighton & Hove Albion.

Drie jaar en drie fantastische seizoenen later wil Union een soortgelijke slag slaan met Henok Teklab. Die scoorde dit seizoen 8 goals en gaf 11 assists bij Preussen Münster.

Dat is een vierdeklasser in de Duitse competitie. De linkerflankspeler komt gratis over uit Münster, want hij was transfervrij.

Of hij - net als Undav - een voltreffer zal worden? Dat zal nog moeten blijken. Maar de Duitser is alvast wel heel blij met zijn overstap.