Genk haalt belangrijk figuur terug die ondertussen ervaring opdeed bij PSV

Bij KRC Genk werd dit seizoen net naast de titel gegrepen. Met oog op volgend seizoen hebben ze wel groot nieuws.

Bij KRC Genk hebben ze een nieuwe ploegarts weten te vinden, die vanaf volgend seizoen zal aansluiten bij de kern. Hoewel, nieuw? Het is een oude bekende.

Stijn Indeherberge keert volgens Het Laatste Nieuws namelijk terug naar de club. Hij wordt er de nieuwe clubdokter volgend seizoen.

Ook tot het seizoen 2016-2017 was hij al actief voor de Limburgers, tot hij er vertrok naar PSV. Daar bleef hij enkele jaren actief.

Indeherberge is een bekend dokter in de mijnstreek. Hij is aangelosten bij SKA en een echte kenner op sportgebied.

Hij is medeoprichter van het sportmedisch adviescentrum ADlon te UHasselt en de SportKliniek in Genk. Nu krijgt hij een stekje in de staf van Wouter Vrancken.