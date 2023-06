Mangala voor het eerst aan aftrap op Heizel? "Die positie is geen probleem voor mij"

De afwezigheid van Kevin De Bruyne en Amadou Onana biedt mogelijkheden voor andere Rode Duivels op het middenveld. Orel Mangala is een van de kanshebber.

De kans dat Domenico Tedesco tegen Oostenrijk Orel Mangala in het basiselftal plaatst is bijzonder groot. “Ik kijk er echt naar uit om voor het eerst in ons eigen stadion te spelen als Rode Duivel”, klinkt het op de persconferentie. Het wordt voor Mangala een soort van superthuiswedstrijd. “Ik woon op 5 of 10 van het Koning Boudewijnstadion en er zullen veel vrienden op de tribune zitten.”

Qua positie maakt Mangala zich alvast geen zorgen. “De 6? Dat is geen probleem voor mij, ik heb er bij Nottingham ook al gespeeld. In mijn periode in de jeugd van Anderlecht speelde ik vooral als aanvallende middenvelder, toen hield ik nog niet echt van duels. Maar ik ben stelselmatig lager gaan spelen én sterker geworden. Dat moet ook in Engeland.”

Mangala wordt in ons land nogal eens onderschat, maar een gebrek aan respect vanuit België voor zijn prestaties voelt hij zeker niet. “Neen, niet speciaal. Om eerlijk te zijn ben ik daar ook niet echt mee bezig. Ik focus op mijn carrière, op mijn ontwikkeling. Dát is belangrijk voor mij. Ook daarom hoop ik te spelen tegen Oostenrijk.”