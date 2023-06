Hoe het verlies van De Bruyne en Onana opvangen? Tedesco geeft het antwoord

Domenico Tedesco moet het tegen Oostenrijk en Estland doen zonder Amadou Onana en Kevin De Bruyne. Rest de vraag: wie dan op het middenveld?

Het was een interessante trainingsweek voor Domenico Tedesco en de zijnen in aanloop naar de duels tegen Oostenrijk en Estland. Maar de vraag is: wie op het middenveld?

Vervangers

De keuze is niet al te groot, want de Rode Duivels moeten heel wat spelers missen. En De Bruyne? Die vervang je niet zomaar.

Op zijn persconferentie heeft Domenico Tedesco in zijn kaarten laten kijken. "We hebben meer in de diepte kunnen werken, met ook een paar goed geïntegreerde nieuwkomers."

"Iedereen kent het belang van Kevin en Amadou. Maar ik ga nooit klagen, want al onze middenvelders hebben kwaliteiten."

"Natuurlijk ga ik ze kunnen vervangen. Er is geen enkele twijfel over, al is De Bruyne de beste van de wereld. We zullen hun verlies collectief moeten opvangen."