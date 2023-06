Koni De Winter staat achter deze keuze

Koni De Winter werd dit seizoen uitgeleend aan Empoli, maar wil natuurlijk nog steeds doorbreken bij Juventus. Wat brengt de toekomst?

"Het was een jaartje om veel bij te leren", aldus Koni De Winter in Het Nieuwsblad over de hele zaak. "Ik heb niet veel kansen gehad."

"Maar dat was ook door blessures. Ik ben blij dat toch wat minuten kunnen maken heb. Het enige dat spijtig was is dat ik ben uitgeleend."

Geen spijt

"Bij Empoli was iedereen heel lief, maar ik had toch het gevoel een beetje anders behandeld te worden. Volgend jaar wil ik spelen voor de ploeg tot wie ik behoor."

"En ik hoop dat dat Juventus zal zijn", aldus de nationale beloften. Er waren ook Belgische ploegen die achter hem aanzaten in het verleden: "Maar ik heb geen spijt van de keuze om daar niet op in te gaan. Het was een mooie ervaring om een heel seizoen te spelen in de Serie A."