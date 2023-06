Geen Oranje boven in de Nations League

De finale van de Final Four van de Nations League organiseren moest een enorm sportief moment worden voor Oranje. Dit liep echter met een sisser af.

Nederland stond al snel tegen een dubbele achterstand aan in eigen huis, na amper twintig minuten gespeeld te hebben. In de zesde minuut opende Inter-verdediger Federico Dimarco de score met een krachtig schot in de bovenhoek, en vijftien minuten later zorgde Davide Frattesi van Sassuolo voor de 0-2. Bij beide tegendoelpunten zag de verdediging van Oranje er niet al te best uit.

Gaandeweg begon Nederland echter terug te vechten. Italië trok zich terug en dat resulteerde aanvankelijk slechts in twee kansen voor Cody Gakpo. Steven Bergwijn scoorde na 68 minuten de aansluitingstreffer voorbij de kansloze Gianluigi Donnarumma. Er ontstond een sprankje hoop in het stadion, maar dat was van korte duur. Aan de andere kant strafte invaller Federico Chiesa genadeloos af na aarzeling van Virgil van Dijk bij een snelle counter: 1-3, het genadeschot voor Oranje. Diep in blessuretijd lukte het Nederland toch nog om de 2-3 te scoren via Georginio Wijnaldum. Verder dan dat kwam Nederland niet, ondanks de negen minuten extra speeltijd.

Voor Nederland betekent dit al de derde nederlaag in vier wedstrijden onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman, die na het WK in Qatar Louis van Gaal opvolgde. Op de eerste speeldag van de EK-kwalificaties werd er eind maart kansloos met 4-0 verloren van Frankrijk, gevolgd door een 3-0 overwinning op het kleinere Gibraltar. De Final Four van de Nations League begon woensdag met een 2-4 nederlaag na verlenging tegen Kroatië.