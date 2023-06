Jan Vertonghen er opnieuw bij tegen Estland? Bondscoach geeft zijn mening

Jan Vertonghen haalde de wedstrijd tegen Oostenrijk niet. Het is uitkijken of hij dinsdag in Estland van de partij is.

Velen vroegen zich af hoe Jan Vertonghen er aan toe zou zijn na meer dan 50 dagen zonder voetbal. Dat kregen we niet te zien, want de speler van RSC Anderlecht zat niet in de selectie voor de EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk. Maar zijn afwezigheid was ook een antwoord op zich. "Zoals jullie weten, heeft Jan de laatste tijd niet veel ballen aangeraakt", zei Domenico Tedesco na de wedstrijd. "Hij heeft wel getraind, maar hij had wat pijn aan zijn enkel. We moesten vanochtend een beslissing nemen. Het bleek te vroeg te komen voor hem." Toch lijkt het niet uitgesloten dat hij dinsdag wel van de partij is. "We zullen zien, maar als hij niets meer voelt, staat niets hem in de weg om bij de selectie van Estland te zitten", bevestigt Domenico Tedesco.