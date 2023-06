Nederlandse pers snoeihard na debacle van Oranje in Nations League

Nederland organiseerde de Final Four van de Nations League. Schitteren in eigen land is echter niet gelukt.

Nederland had hoge verwachtingen voor de Final Four van de Nations League. Daarom organiseerde het zelf ook de eindronde. Al draaide dat eventjes op een stevige sisser uit voor onze noorderburen.

In de halve finale werd na verlengingen met 2-4 verloren van Kroatië. De troostingsfinale werd dan weer verloren met 2-3 van Italië. Twee nederlagen, maar in Nederland is vooral veel te doen over de manier waarop dat gebeurde.

“Na vier lessen onder de nieuwe ‘badmeester’ Ronald Koeman zonk het Nederlands elftal als een baksteen”, klonk het in De Telegraaf. “In het duel met de Italianen werd in het eerste bedrijf zelfs de bodem aangetikt.”

Ook Valentijn Driessen, de chef voetbal van De Telegraaf, hield zich totaal niet in. “Als Koemans internationals een en al apathie tentoonspreiden, dan is de vraag gerechtvaardigd of de bondscoach wel is gehoord door zijn spelers. Het is de hoogste tijd voor enkele harde maatregelen, want anders zal het chagrijn rond Oranje groeien tot ongezonde proporties. Het zou goed zijn om de boel eens op te schudden en wat heilige huisjes, de bestaande hiërarchie, omver te kegelen.”

De Volkskrant sprak over verlies in de moeder aller campingwedstrijden. “Het was, het spektakel op het eind daargelaten, een straf voor iedereen, behalve voor de graaiers van geld bij de UEFA”, klonk het nog.

Het Algemeen Dagblad nam zelfs het woord crisis in de mond. “Oranje hangt van twijfel en onzekerheden aan elkaar. De aanvoerder, Virgil van Dijk, liet gisteravond zelfs al alarmbellen afgaan in relatie tot het halen van het EK. In Qatar sneuvelde Oranje na penalty’s in de kwartfinale. Daarmee is het maximale gepresteerd. Intussen zal dat iederéén wel duidelijk zijn. Nu is het alle hens aan dek om het EK te halen.”