'Neymar maakt bocht van 180 graden en heeft zijn club voor volgend seizoen met een héél specifieke reden gekozen'

Waar ligt de toekomst van Neymar? De voorbije weken leek de Braziliaan volgend seizoen zeker niét in het Parc des Princes te voetballen, maar die gedachtegang mag in de prullenmand. En dat heeft een reden.

L'Equipe weet dat PSG een akkoord heeft met Luis Enrique. De voormalige coach van onder meer FC Barcelona en AS Roma gaat aan de slag in het Parc des Princes. Hij moet de Franse grootmacht eindelijk naar een overwinning in de Champions League loodsen.

De komst van Enrique - beiden werkten al samen bij Barça - zorgt ervoor dat Neymar wil én zal blijven. Ook de coach kijkt namelijk uit naar een nieuwe samenwerking met de Goddelijke Kanarie. Hij heeft nog een contract tot medio 2025 (met optie op een extra jaargang, nvdr.) in Parijs.

Wat met de fans?

De toekomst van Neymar lijkt dan wel vast te staan, maar de Braziliaan heeft nog meer brandjes te blussen. De fans van PSG willen immers niets liever dan het vertrek van de sterspeler. En dus zal hij zich opnieuw in de Parijse harten moeten voetballen.