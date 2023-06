Jacky Mathijssen zet heel subtiel druk op de Nederlandse ketel

Het EK voor beloften nadert met rasse schreden. In Tbilisi heeft Jacky Mathijssen zijn voorbeschouwing gegeven op de clash met Nederland.

"Ik heb gehoord dat Nederland heeft gezegd op hun persconferentie dat ze toernooifavoriet zijn", opende Jacky Mathijssen. Om er meteen iets aan te verbinden.

"Dan zijn ze namelijk zeker favoriet voor de wedstrijd tegen ons. Dat kan niet anders", aldus de beloftencoach heel slim. En zo is de favorietenrol al uitgedeeld.

En kunnen de jonge Duivels vanuit de underdogpositie op zoek gaan naar een stunt in de derby der Lage Landen. "Zij zijn de favoriet, maar wij zijn ambitieus."

Geen derby

"Het zal een gepassioneerde wedstrijd worden, met twee landen die een positieve manier van spelen hebben. Een derby?"

"Neen, je moet dit zien als een EK-wedstrijd. Dat is de context van de match. Een heel andere context dan een match die in België of Nederland zou gespeeld worden."