Milan-fans willen déze Belgische spits bij hun club zien: "Liever dat, dan 40 miljoen euro te betalen aan hem"

Milan is op zoek naar een vlot scorende spits. Daarbij werden al twee Belgische namen genoemd.

La Gazzetta dello Sport pakte op haar voorpagina al uit met een foto van Romelu Lukaku in een Milan-shirt, maar de fans van de Rossoneri hebben een andere spits in gedachten.

Zo zien zij liever Loïs Openda naar Milaan komen. "Liever hem, dan 40 miljoen euro uit te geven aan Lukaku", klinkt het onder meer.

RB Leipzig zou in pole positie zijn om de voormalig Club Brugge-spits over te nemen van RC Lens, maar zag al drie maal een bod geweigerd worden op de aanvaller. "Leipzig is er dichtbij, maar ik hoop dat we hem alsnog kunnen wegkapen", aldus een Milan-fan.

Leipzig is close i hope that we can hijack Openda.. — Voice Of Rossonero (@OfRossonero) June 22, 2023

What the fuckk



If we want to spend 40m on a striker go for Balogun or Openda ffs — Ahmed (@KAhmed79) June 22, 2023

Rather than pay €40m for Lukaku!

Why not try to negotiate Openda's €50m and add to Giroud-Thuram?



Breaking News:



When @acmilan handed the job of men to boys. 😆🤣😂



Anyway, we see ambitious #Moncada scouting skills, as he's begging every corner in Europe for players. — Seun! (@awofoduoluwaseu) June 22, 2023

Milinkovic-Savic, Sangare (ou un autre bon milieu), Openda et un bon ailier droit ce serait évidemment trop demandé ? @acmilan https://t.co/IhJVm7dWA3 — Le Kettanismo (@Valrossoneri) June 22, 2023