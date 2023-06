Daar is het verhaal van de ketchupfles opnieuw, deze keer betreffende De Ketelaere: "Vroeg of laat valt die kapot"

U kent het verhaal van de ketchupfles wel. Het is een theorie waar Charles De Ketelaere van hoopt dat die straks ook op hem van toepassing is.

In de Belgische competitie had Philippe Clement het in het verleden al eens regelmatig over de ketchupfles, wanneer de doelpunten voor zijn aanvallers even uitblijven. Op de persbabbel in aanloop naar Georgië-België op het EK U21 werd De Ketelaere zo'n scenario ook voorgeschoteld.

"Ik denk dat die theorie wel kan kloppen. Het is nu ook wel niet omdat je één keer scoort dat je dan meteen veel gaat scoren. Ik heb wél al het gevoel gehad dat het makkelijker gaat als je in een flow zit. Dat klopt wel een beetje", gaat de ex-speler van Club Brugge erin mee.

Niet enkel de stop eraf

Jacky Mathijssen, bondscoach van de Jonge Duivels, is er rotsvast van overtuigd: als CDK één keer scoort, is hij definitief vertrokken. "Vroeg of laat gaat niet enkel de stop van die ketchupfles, maar valt die kapot en is die in één keer leeg."

Al ligt De Ketelaere van zijn statistieken op het EK niet wakker. "Ik ben toch eerder teamgericht. Als ik het team maar kan helpen met goal en assists te geven. En zelfs al krijg ik die niet achter mijn naam en het team wint, ben ik blij. Ik ben vooral ambitieus om het team te helpen. Zo zal ik waarschijnlijk zelf goed presteren."