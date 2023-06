Het zit diep: supporters Rode Duivels reageren massaal op Thibaut Courtois na grappige (en bewerkte) vakantietweet

Komt het nog goed tussen Thibaut Courtois en de Rode Duivels? Dat zal nog moeten blijken. Ondertussen maakt hij wel op andere manieren 'indruk'.

Thibaut Courtois is op reis momenteel met zijn vriendin. En dat heeft zo zijn gevolgen op wat de mensen er allemaal van denken.

Op een foto gedeeld via de sociale media heeft Courtois namelijk een nieuw - al dan niet ironisch - schepje toegevoegd aan de zaak.

Reacties enorm

Op de foto zien we namelijk opzichtige windels rondom de knie van Thibaut Courtois - zowel links als rechts. Een grappige meme, of zo. Uiteraard een bewerkte foto, al waren we zelf ook even mee in het verhaal.

Maar de supporters gaan wel wild op de hele zaak en denken er het hunne van. Het toont dat het diep zit bij de fans.

šŸ˜„ die windels! šŸ˜‚šŸ¤­ — Fienke (@Toeternitoe2) June 23, 2023

Hij heeft last van z'n knieën denk... — Mårten Torres (@TorfsMaarten) June 23, 2023

Je zou denken dat hij herstellende is van brandwonden aan zijn benen

Geen beetje overdreven zeg..šŸ¤¦‍ā™€ļø — Valerie (@VValeriePP) June 23, 2023

da’s gewoon genant šŸ™ˆ — Meneer Vetje (@MeneerVetje) June 23, 2023

Dat is toch gewoon puur om te provoceren naar Tedesco. — Arne (@Thespecial_two) June 23, 2023

Dat is toch een meme, mag ik hopenšŸ˜ — peter lamberts (@4athletesInfo) June 23, 2023