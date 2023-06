Ongelooflijk: ook ex-Genkie is nu naar Saoedi-Arabië vertrokken

De uittocht naar Saoedi-Arabië is niet te stuiten. Ook de deal met ex-Genkie Kalidou Koulibaly is nu rond. De verdediger ruilt Chelsea voor Al Hilal. En hij is niet de laatste Chelsea-speler.

Koulibaly, die van 2012 tot 2014 voor Genk speelde, werd verkocht aan Napoli, waar hij acht jaar speelde. Vorige zomer trok hij naar Chelsea, maar daar kon hij blijkbaar niet overtuigen. De Londenaren wilden grote kuis houden in hun kern en kregen daarbij de hulp van Saoedische clubs. Koulibaly wordt nu verkocht aan Al Hilal. Hij legde er vandaag zijn medische tests af en zijn transfersom bedraagt zo'n 23 miljoen euro. Er ligt een contract voor meerdere seizoenen klaar. Eerder trok N'Golo Kanté al naar Ittihad Club. Ook Mendy en Ziyech zouden snel volgen.