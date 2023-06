What the fox say? Gewezen kapitein Rode Duivels is snoeihard voor Thibaut Courtois

Thibaut Courtois stuurde zijn kat naar de wedstrijd in en tegen Estland. Zelf claimde hij een knieblessure, bondscoach Tedesco gaf iets helemaal anders aan.

De hele situatie zorgde voor de nodige problemen binnen de selectie van Domenico Tedesco, al bleef die zeer eerlijk en duidelijk in zijn communicatie. En er werd gewonnen in Estland, dus op korte termijn is er geen probleem.

De vraag is echter of de plooien met Thibaut Courtois - toch wel onze beste doelman en een van de beste, zoniet de beste ter wereld - kunnen platgestreken worden? De komende maanden zal er zeker moeten gewerkt worden aan die zaak.

© photonews

Franky Van der Elst was zelf ooit ook nog kapitein bij de Rode Duivels en bij Club Brugge. Hij liet zich heel duidelijk uit over de zaak: "Courtois? Dat doe je niet, jong. Als je het hebt over een gebrek aan respect… Wat Courtois doet, dat is pas een gebrek aan respect", klonk het streng in Het Nieuwsblad.

Gebrek aan respect

"Ontevreden zijn mag. Je mag het zelfs oneens zijn en Tedesco had hem misschien wel kapitein moeten maken voor zijn 100e cap. Maar dan nog. Nu liet hij trainer, staf en ploeg in de steek."

The Fox ziet ook meteen dat Tedesco toch wel onder een moeilijk gesternte begonnen is: "Eerst vertrok de CEO, daarna de voorzitter en nu zijn beste keeper. Die zal denken: was ist das hier in Belgien?”