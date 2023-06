Aster Vranckx wil dit vermijden tegen Portugal: "Dat is mijn taak"

Do or die. Als onze jonge Duivels morgen winnen tegen Portugal, is de kwartfinale op het EK U21 een feit. Maar dan mogen er niet dezelfde fouten gemaakt worden als tegen Georgië.

En dat beseft Aster Vranckx maar al te goed. “Als we eenmaal een voorsprong hebben, moeten we gewoon ons gameplan blijven volgen. Na de wedstrijd (tegen Georgië, red) zijn er wel wat dingen gezegd die nodig waren, maar dat kan soms ook goed zijn. Op die manier zorgt de coach ervoor dat iedereen scherper zal zijn vanaf het allereerste fluitsignaal.”

De kapitein wil dan ook niet te lang stilstaan bij de teleurstelling die na zaterdag overheerste. "Het is eigenlijk heel simpel: winnen betekent doorgaan. We hebben alles in eigen handen. Als kapitein is het mijn taak om mijn team te pushen, ook zonder die officiële band trouwens. Ik ben niet de enige die dat doet; de motivatie komt van ons allemaal. We zijn allemaal gedreven en vastberaden om te winnen."

Al verwacht hij een taaie klant aan Portugal. "We verwachten een intense strijd tegen Portugal, maar dat wisten we al van tevoren. We zullen met de mindset starten dat we de wedstrijd gewoon moeten kapotmaken."