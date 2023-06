'Royal Antwerp FC zit binnenkort wellicht met een extra probleem'

Royal Antwerp FC zit met aardig wat probleemgevallen in de spelerskern. En straks komt er mogelijk nog eentje bij.

Maar liefst vijf spelers die uitgeleend werden zijn momenteel terug op de Bosuil. Zij worden door Royal Antwerp FC echter prompt naar de B-kern verwezen.

Volgens Pieter-Jan Calcoen, de correspondent van Het Nieuwsblad, komt daar mogelijk binnenkort ook nog Viktor Fischer bij.

Hij wordt momenteel verhuurd aan het Zweedse AIK. Die deal loopt normaal nog tot het einde van het kalenderjaar, maar omdat hij niet presteert wil de club hem al terug naar Antwerpen sturen.

The Great Old houdt voorlopig het been stijf en wil dat de oorspronkelijke deal uitgevoerd wordt. Fischer heeft nog een contract tot 2025 op de Bosuil.

AIK zou nu zelf naar een andere club uitkijken voor Fischer, omdat Antwerp niet verplicht is hun verhuurde speler vroeger terug te nemen. Als dat niet lukt, zou Antwerp toch nog met een probleem kunnen zitten, maar voorlopig zijn dat zorgen voor later.