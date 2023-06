Bayern München neemt heel belangrijke beslissing na kritiek van eigen fans

De Duitse topclub Bayern München luistert naar zijn fans, zelfs als hun dat geld kost. Der Rekordmeister zal daarom het contract met Qatar Airways niet verlengen.

Nochtans had Bayern alle intenties om verder door te gaan met Qatar Airways als sponsor, maar de supporters waren het daar niet mee eens. Het leverde hen nochtans veel geld op, want enkel Adidas en Audi pompten meer geld in de club via sponsoring.

Bayern-fans bekritiseerden het bestuur van de club de voorbije jaren voor de samenwerking met een bedrijf uit Qatar, dat op grote schaal op de korrel wordt genomen voor zijn omgang met mensenrechten en de LGBTQ+-gemeenschap.

Het bestuur heeft nu beslist om te luisteren naar de bekommernissen van zijn fans. Wie de plaats van Qatar Airways zal innemen, is nog niet beslist.