Beerschot haalt ex-jeugdproduct Anderlecht en KV Mechelen op aan opvallende voorwaarden: "Toont hoe gemotiveerd hij is"

Beerschot heeft woensdagavond een nieuwe transfer bekendgemaakt. Het gaat om defensieve middenvelder Welat Cargo, die transfervrij werd binnengehaald.

De 24-jarige Brusselaar met Koerdische roots tekende woensdagnamiddag een contract tot medio 2025. Cagro groeide op in Brussel en stroomde vanuit de jeugdopleiding van Anderlecht door naar de academies van KV Mechelen en OHL. Na een korte tussenstop in de Armeense hoogste divisie speelde hij twee seizoenen in de Nederlandse Keuken Kampioen divisie bij Telstar en NAC Breda.

“Cagro is meteen inzetbaar voor ons”, vertelt technisch manager Gyorgy Csepregi. “Hij revalideerde vorig seizoen van een knieblessure maar is nu opnieuw volledig fit. Hij onderhield zijn conditie de afgelopen maanden bij PEC Zwolle maar koos nu voor Beerschot. Hij tekent bij ons een prestatiegericht contract. Dat toont hoe gemotiveerd hij is om bij Beerschot te starten.”

“Met 50 wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse op de teller heeft Welat ook al wel wat ervaring. Bovendien is hij ook vertrouwd met het systeem dat de coach wil spelen. Met zijn technische kwaliteiten en duelkracht is hij voor ons een interessant profiel op het middenveld.”