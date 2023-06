Einde verhaal voor Mathijssen? Opvolger staat al klaar

De uitschakeling in de groepsfase van het EK voor beloften lijkt ook meteen het einde voor Jacky Mathijssen. Er ligt al een nieuwe naam klaar bovendien.

Jacky Mathijssen moest al de nodige kritiek ondergaan voor het EK begon en werd als oubollig omschreven. Te weinig voor de huidige generatie aan talent.

Tijdens het EK werden een aantal pijnpunten blootgelegd. En de resultaten (2 op 9) spreken niet in het voordeel van Mathijssen.

Rare keuzes

Technisch directeur Frank Vercauteren was ook in Tbilisi en was niet meteen onder de indruk van de keuzes van Mathijssen. Hij wordt ook gezien als een man van Martinez en is een van de weinigen van de vorige generatie die nog op de voetbalbond rondloopt.

Een aantal keuzes en wissels waren volgens Walfoot dan ook een doorn in het oog voor de sceptici. Dat Mandela Keita niet mocht starten tegen Portugal was bijvoorbeeld een erg vreemde keuze.

Volgens onze informatie zal Mathijssen dan ook de eer aan zichzelf houden en ermee ophouden als bondscoach bij de beloften. Met Thomas Vermaelen staat er al een mogelijke opvolger klaar.