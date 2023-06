Mathijssen schreeuwt moord en brand na penalty: "Binnen 20 jaar herinner ik me dit nog"

Het EK zit erop voor de beloften. De troepen van bondscoach Jacky Mathijssen verloren met 2-1 van Portugal.

Op de slotspeeldag van de groepsfase van het EK voor beloften verloren de Jonge Duivels met 2-1 van Portugal. De beslissende goal van de Portugezen viel in de slotminuten, na een licht toegekende strafschop. Debast deelde een elleboogstoot uit in de zestien.

“Ik denk dat we in ieder geval een gelijkspel hadden verdiend”, zei Mathijssen achteraf. “Op een gegeven moment was het genoeg voor kwalificatie. Maar we speelden om te winnen. Het plan werd perfect uitgevoerd. Ze speelden een goede wedstrijd. En dan was er die penalty, een echte verbeelding. Zelfs de technische staf van Portugal weet dat…”

Volgens Mathijssen heeft hij over de fase geen uitleg gekregen van de scheidsrechter. “Zelfs de mensen op tv zagen het, de jongens verdienden meer. Iedereen heeft gezien wat er is gebeurd. Ik zal die fase nooit vergeten, die is er voor altijd. Er zijn fases die ik me na 20 jaar nog steeds kan herinneren, en deze zal ik nooit vergeten.”

De Jonge Duivels hadden gehoopt op een plaatsje bij de top drie, om zich zo te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Maar zover kwam het duidelijk niet...