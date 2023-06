Laporta spreekt heel straffe taal en voelt zich gechanteerd door... voorzitter La Liga: "Pistool tegen ons hoofd"

Bij Barcelona maken ze zich geen zorgen over de afloop van 'de Negreira-zaak'. Barça wordt daarin beschuldigd scheidsrechters te hebben omgekocht. Voorzitter Joan Laporta ziet er een complot in omwille van de CVC-deal, het televisiecontract waar ze geen deel van wilden uitmaken.

Barcelona blijft met klem ontkennen dat ze iets fout hebben gedaan. "De Negreira-zaak is een campagne tegen Barça", zegt Laporta. "Advies van een scheidsrechter krijgen is geen misdaad. We hebben nog nooit een scheidsrechter gekocht. Dit is een uit de hand gelopen, georkestreerde campagne tegen Barcelona."

Laporta legt dan ook het verband met de CVC-deal, dat de tv-rechten voor de komende 50 jaar wou kopen, maar waar Barcelona zich tegen verzette. "Dat is ons geluk geweest, want anders zaten we vast aan een hypotheek van vijftig jaar', vertelt Laporta.

"Omdat we geld nodig hadden om de club te redden, hebben we 25 procent van onze eigen televisierechten verkocht voor 686 miljoen euro. We hebben nog steeds een tekort van 200 miljoen en dat tackelen we met een bezuinigingsplan, maar wat we niet door hadden was dat we een contract met CVC aan moesten gaan."

"Eén van de eisen was dat Javier Tebas (voorzitter La Liga, red.) zou blijven. Eerst voor vijftien jaar en dan nog eens voor acht. Zijn salaris is het dubbele van dat van een bankdirecteur. Ons is verteld dat als we zouden tekenen, hij ons fair play zou geven, en dat als we niet zouden tekenen, zij het ons moeilijker zouden maken. We hebben geweigerd en nu zetten ze een pistool op ons hoofd."