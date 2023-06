Sterkhouder Antwerp spreekt openhartig over transfer, Spaanse topploeg meldt zich op Bosuil

De kans dat Jean Butez komend seizoen nog onder de lat staat bij Antwerp is gering. Na drie topseizoenen bij The Great Old wil hij een topcompetitie opzoeken. Naar wat wij horen, heeft er daar ook een club zich uit gemeld.

Butez sprak openhartig over zijn transfer bij de bekende statistiekensite Transfermarkt.com. “Mijn marktwaarde van 8 miljoen euro? Ik geef er niet veel aandacht aan. Mijn ding is het sportieve op het veld, al de rest er naast is voor de clubs en managers."

Met zijn clean sheet-record heeft hij zich natuurlijk in de kijker gespeeld. Volgens onze informatie zou het Spaanse Villarreal, de nummer 5 van het afgelopen seizoen, concrete interesse tonen. “Ja, het is misschien wel het moment om van club te wisselen. Antwerp wil wel verkopen en ik wil ook wel vertrekken."

Belangstelling van Villarreal

"Ik moet nadenken over mijn carrièreplan, over wat er op mijn pad zou kunnen komen. Het is bijzonder om te zeggen, maar ik heb geen voorkeur naar waar ik zou willen gaan. Er zijn positieve dingen te zeggen over elk kampioenschap."

"Frankrijk omdat ik Frans ben, Engeland omdat het wordt beschouwd als de mooiste competitie in de wereld, Spanje, vanwege het voetbal en de levenskwaliteit. Het is ook het sportieve project dat mijn keuze zal bepalen."