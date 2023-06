'Union, Genk en Club Brugge azen op dezelfde aanvallende sensatie - eerste bod binnengebracht'

In de zoektocht naar een nieuwe aanvaller komen diverse Belgische teams al eens in dezelfde vijver vissen. Het is ook dit jaar niet anders.

Zo is er het dossier van Akor Adams, een 23-jarige Nigeriaanse centrumspits. Dit seizoen speelde hij bij Lillestrom.

De speler is ondertussen al goed voor 12 goals en 2 assists in dertien wedstrijden en zit dus ook in bloedvorm. Het maakt de tongen los.

4 miljoen euro marktwaarde

Zowel Club Brugge, Union als KRC Genk zouden in hun zoektocht naar een nieuwe spits uit zijn gekomen bij Akor Adams.

De spits van 1m90 heeft een interessant profiel en zijn marktwaarde is in de lucht geschoten: van 1.5 naar 4 miljoen euro op Transfermarkt bij de laatste aanpassing.

Na Victor Boniface en Gift Orban is er mogelijk opnieuw een Afrikaanse aanvaller met een tussenstap in Noorwegen op weg naar ons land. TV2 laat weten dat er alvast een eerste bod is uitgebracht op Adams.

Dat is er eentje vanuit Belgische hoek. Over welke ploeg het gaat (Club, Union, Genk of nog een andere ploeg) is nog niet geweten.