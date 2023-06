Wout Faes staat voor een belangrijk kruispunt

Wout Faes is momenteel nog steeds eigendom van Leicester City. En dat betekent dat hij volgend seizoen in The Championship te bekijken zal zijn.

Youri Tielemans zit ondertussen bij Aston Villa, maar Dennis Praet, Timothy Castagne en Wout Faes zakken (voorlopig?) mee met Leicester City naar The Championship. Rest de vraag: wat gaat dat geven in zijn toekomst? En wat met de Rode Duivels? De concurrentie is enorm bij de Belgen centraal achterin. De 25-jarige centrale verdediger heeft een lastig siezoen achter de rug bij een ploeg dat niet draaide. Zeker in balbezit had hij het moeilijk. Er waren heel wat individuele fouten dit seizoen bij The Foxes en ook Faes was daar niet vreemd aan. Het maakt de concurrentie met Al-Dakhil, Debast, De Winter en nog enkele anderen er niet minder op. Misschien dringt een transfer zich op?