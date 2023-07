OFFICIEEL: Lommel SK pakt uit met volgende straffe stoot, 'sky is the limit' blijkbaar

SK Lommel heeft zaterdag de terugkeer van middenvelder Lucas Schoofs aangekondigd. De 26-jarige Limburger kreeg zijn jeugdopleiding bij groen-wit en was de voorbije jaren in Nederland actief. Hij ondertekende aan de Gestelsedijk een contract voor vier seizoenen.

Schoofs maakte in april 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van Lommel. Hij werd snel een vaste waarde en in augustus 2015 volgde al een transfer naar toenmalig landskampioen AA Gent, dat hem nog een jaartje in Lommel liet rijpen.

In Gent bleef een doorbraak uit en nadien volgden passages bij OH Leuven en in Nederland bij NAC Breda en Heracles Almelo. Met die laatste club pakte hij vorig seizoen de titel in de Nederlandse tweede klasse. Hij maakte er tien goals in 38 wedstrijden.

Schoofs is de vierde inkomende transfer voor 1B-club Lommel deze zomer. Eerder verzekerden de Noord-Limburgers zich van middenvelders Dries Wouters (Schalke 04) en Dermane Karim (Feyenoord) en aanvaller Igor Vetokele (Westerlo).