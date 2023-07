Beste zomertransfer van Racing Genk? Die hebben ze al in eigen rangen

Racing Genk zal zich ongetwijfeld nog versterken deze zomer. Al moeten ze niet ver zoeken om mogelijk al hun beste transfer te vinden.

Het stond in de sterren geschreven dat vorig seizoen het jaar van Luca Oyen had moeten worden. Het noodlot besliste er echter anders over. Een zware knieblessure strooide roet in het seizoen van zijn grote doorbraak, maar nu is zijn moment aangebroken.

We blikken even terug naar 24 juli 2022. Oyen scheurt de voorste kruisband van zijn rechterknie en hij staat acht maanden aan de kant. Een serieuze mentale domper voor de 20-jarige aanvallende middenvelder. Racing Genk sprak hun vertrouwen uit en verlengde tijdens zijn blessure zijn contract tot 2027.

Na zijn terugkeer kwam hij nog vijfmaal op het veld voor Racing Genk, maar kon logischerwijs te weinig nog zijn stempel drukken. Volgens insiders heeft hij afgelopen vakantieperiode enorm hard gewerkt om terug aan te knopen met zijn oude niveau en zelfs beter te doen.

Dit resulteerde al in een doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Tienen die met 0-3 werd gewonnen op zaterdag. Luca Ooyen is er dus klaar voor om dit seizoen zijn grote doorbraak te beleven bij Racing Genk.