In de voetsporen van; zowel Inter als Juventus halen zoon van voormalig topspeler binnen: "Voelt als thuiskomen"

Om volgend seizoen weer aan te knopen met Napoli, zijn concurrenten Inter en Juventus volop bezig met hun huiswerk voor volgend seizoen.

Opvallend: beide Italiaanse topploegen haalden een zoon van binnen. Juventus haalde Amerikaans winger Timothy Weah (23) in huis, Inter kocht met Marcus Thuram (25) een concurrent voor Romelu Lukaku diep in de punt.

Beide zijn zoons van absolute voetballegendes. In een ver verleden maakte George Weah, die momenteel president is van Liberië, nog het mooie weer bij AC Milan. Lilian Thuram (ex-Juventus) wordt beschouwd als één van de beste Franse verdedigers aller tijden, en won zowel het WK als het EK met Frankrijk.

Het is echter niet dat Timothy Weah en Marcus Thuram hun strepen in het voetbal niet verdiend hebben. Beide spelers zijn al jaren een vaste waarde bij hun clubs Lille OSC en Borussia Mönchengladbach (respectievelijk). Marcus was vorig seizoen nog goed voor 13 doelpunten en 6 assists in de Bundesliga.

Voelt als thuiskomen"

Beide spelers zijn dan ook erg in hun nopjes met hun toptransfers. "Juventus is een van de favoriete clubs van mijn vader", beweerde Timothy Weah over George. "Hij heeft me alleen maar goede dingen over deze club verteld, dus voor mij was het een eenvoudige keuze. Dit is een van de grootste clubs van de wereld, misschien zelfs wel de grootste, en ik ben ontzettend trots dat ik hier mag zijn."

Ook Marcus Thuram straalt. "Voor mij voelt dit als thuiskomen", zei hij bij zijn presentatie. "De Serie A is behoorlijk veranderd sinds mijn vader hier speelde, maar natuurlijk heeft hij me wel geholpen en adviezen gegeven. Zijn belangrijkste advies? Speel met plezier en geniet van ieder moment, nu je droom is uitgekomen."