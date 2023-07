Waar ligt de voetbaltoekomst van Dennis Praet?

Dennis Praet is met Leicester City gedegradeerd naar The Championship. Al is de vraag of hij wel bij de club gaat blijven.

Dennis Praet zelf zou liever vertrekken. Op zijn 29e lijkt de gewezen middenvelder van Anderlecht geen trek te hebben in een avontuur op het tweede niveau.

En dus wil hij graag naar een team dat op het hoogste niveau speelt, als het even kan in een absolute topcompetitie. Al is de vraag: waar kan hij heen?

Met 3 goals en 3 assists in 64 wedstrijden over vier jaar heen is het nog geen groot succes geweest voor Praet in Engeland. En dus lijken andere oorden op hem te wachten.

Torino?

Een terugkeer naar Italië? Het zou voor een speler als Praet misschien wel de beste oplossing kunnen gaan worden. Torino zou wel eens een levenslijn kunnen bieden.

Misschien is dat wel de beste keuze voor de Belg, die sinds september 2021 al niet meer in de nationale ploeg mocht spelen. En dus lijkt ook voor zijn interlandcarrière een nieuwe stap met meer speelminuten een must.