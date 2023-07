📷 OFFICIEEL: Cyriel Dressers heeft zijn transfer te pakken en tekent bij absolute traditieclub

Niemand twijfelde eraan de Cyriel Dessers een mooie transfer ging versieren. Na Feyenoord tekent hij opnieuw voor een echte traditieclub.

Rangers en Cyriel Dessers maakten bekend dat ze een overeenkomst hebben gevonden. De Belgische aanvaller, die uitkomt voor Nigeria, tekent een contract tot medio 2027 bij de Schotse topploeg. Er zou 6,5 miljoen euro worden betaald aan het Italiaanse Cremonese.

Dessers maakte vorige zomer de overstap van Racing Genk naar Cremonese. Dit nadat hij een fantastisch seizoen had gehad met Feyenoord. Daar was hij finalist in de Conference League die werd verloren tegen AS Roma.

In de Serie A kwam hij tot zes doelpunten in 26 wedstrijden. Het was een moeilijk seizoen voor Dessers en Cremonese die een heel seizoen moesten strijden tegen de degradatie. Een opdracht die uiteindelijk niet lukte en de Serie B was onafwendbaar.

Met Rangers zal Dessers geen schrik moeten hebben om te strijden tegen degradatie. Samen met Celtic kampen de twee clubs uit Glasgow al vele jaren om de titel in Schotland. Dit gaat volgend seizoen niet anders zijn en zeker niet met Dessers in de spits.