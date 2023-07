Defour laat zich grondig uit over de drie nieuwkomers, met flinke kwinkslag erbij: "Iedereen maakt verkeerde keuzes"

Drie nieuwkomers heeft Steven Defour al kunnen verwelkomen. Voor zijn grondige mening over die drie verse krachten bij KV Mechelen wilden we ons oor wel eens bij hem te luister leggen.

Eerste indrukken van Lion Lauberbach? "Goed, hé. Absoluut hoopgevend. Hij doet datgene waarom we hem gehaald hebben. Hij is aanwezig in de box. Hij is begonnen door er twee te prikken en een assist", verwijst Defour naar diens debuut. Inmiddels zit de Duitse spits aan vijf doelpunten in drie oefenduels.

Nieuwe spits past in filosofie

"Hij doet wat hij moet doen. Die jongen werkt hard, past in onze filosofie. Hij heeft de typische Duitse mentaliteit van altijd te willen werken en altijd te blijven gaan. Soms moeten we hem wat intomen. Het is iemand die heel leergierig is." Nadien was de transfer van Rafik Belghali de volgende die KV Mechelen kon aankondigen.

© photonews

"Rafik is iemand met heel veel kwaliteiten, hem kunnen we zeker goed gebruiken. Hij gaat alleen maar beter presteren als er concurrentie is. Hij moet zich natuurlijk nog aanpassen aan wat wij willen en aan de spelers. Je ziet wel dat die jongen aanvallend veel kan bijbrengen", zegt Defour over de rechtsachter die gehaald werd in Lommel.

Wat gaat Daam Foulon aan de kern toevoegen? "Kwaliteit. Vorig seizoen was er veel te weinig concurrentie voor iedereen en hebben te veel jongens op hun lauweren gerust. Dat gaan we dit seizoen veranderen. Daam heeft de ervaring van op een hoger niveau gespeeld te hebben, in de Serie A en Serie B. Dat kunnen we wel gebruiken."

Opmerkelijk verleden Foulon

In de jeugd speelde Foulon nog voor Racing Mechelen, Lierse en Anderlecht..."Ja, iedereen maakt verkeerde keuzes, hé", lacht Defour. "Neen, wat in de jeugd gebeurt, is niet zo erg. Daam kent de regio heel goed en is iemand van de buurt. Het is altijd wel belangrijk dat de fans zich kunnen identificeren met iemand van de omgeving."