Antwerp lijkt oplossing gevonden te hebben voor overbodige (en dure) speler

Antwerp heeft in zijn kern nog wel wat dure vogels die mogen vertrekken. Zo is er het trio Birger Verstraete, Dorian Dessoleil en Michael Frey. Voor die laatste begint er nu het een en ander te bewegen.

De drie voorgenoemde spelers zijn niet op stage vertrokken met Antwerp en moeten hun conditie individueel onderhouden omdat ook de beloften een weekje vakantie gekregen hebben. Voor Verstraete en Dessoleil is er momenteel niets concreet, maar voor Frey liggen de zaken anders.

De 28-jarige Zwitser heeft nog één jaar contract, maar is sinds zijn geforceerd vertrek naar Schalke 04 vorig seizoen niet meer welkom bij Mark van Bommel. Hij staat nu in de belangstelling van Utrecht.

Daar speelde vorig seizoen ex-Bruggeling Bas Dost in de spits, maar die zijn contract werd niet verlengd en PEC Zwolle wil hem nu binnenhalen. Frey weegt zwaar op de loonlast van The Great Old en moet zeker vertrekken.