📷 Opmerkelijke gast op stage bij Club Brugge

Noa Lang had deze zomer eindelijk zijn transfer te pakken. De Nederlander keerde terug naar zijn heimat en kon een mooie transfer afdwingen naar PSV. Niet alleen Lang vaart erbij, maar ook Club Brugge. Want het gaat over een som van 12 miljoen euro en die met bonussen kan oplopen tot wel 15 miljoen euro.

Lang kende wel al pech op zijn eerste training want hij viel geblesseerd uit. De Nederlandse international moest het trainingsveld verlaten, maar gelukkig zonder veel erg. Met een individueel programma van een aantal dagen zou hij terug kunnen aansluiten bij de groep.

Dit zorgde ervoor dat hij wat extra vrije tijd had. Hij benutte deze extra vrije tijd om afscheid te gaan nemen van zijn voormalige ploeggenoten. Dit leverde mooi beeldmateriaal op.

Look who came by to say hi! 🥰 #Stage2023 pic.twitter.com/h3QYFP6Xsz